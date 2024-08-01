بينهم 153 مدني.. 257 شخص قضوا وقتلوا خلال شهر تموز من عام 2024

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 257 شخصاً خلال شهر تموز 2024، توزعوا على الشكل التالي:

الشهداء المدنيون 153 مدني هم: 115 رجل وشاب و17 مواطنة و21 طفل وطفلة

توزعوا على الشكل التالي:

-2 تحت التعذيب في سجون النظام

-39 بينهم 7 أطفال و3 نساء عشوائي واقتتال

-1 غير ذلك

-5 بظروف مجهولة

-7 بينهم طفلين وسيدة بمخلفات حرب

-7 برصاص وقصف بري للنظام

-5 إعدام ميداني

-3 بقصف تركي

-54 بينهم 9 أطفال و13 امرأة بجرائم قتل

-4 باستهدافات إسرائيلية

-7 على يد الدولة الإسلامية

-2 بينهم طفل برصاص الجندرما التركية

-5 بانفجار ألغام/عبوات ناسفة

-11 بينهم طفل برصاص مجهولين

-طفل على يد قسد

104 غير مدنيين، هم:

-قوات النظام: 27

-عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”: 3

-مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى: 27

-عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية: 20

-قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها: 12

-مسلحون موالون لإيران سوريين: 3

-مسلحون موالون لإيران غير سوريين: 1

-غير ذلك: 5

-حزب الله: 1

وحدات كردية: 2

-جهاديين: 3

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وإيقاف التلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة.

لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.

كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب.