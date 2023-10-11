بينهم 21 طفل.. استشهاد 44 مدنياً بالتصعيد البري الأخير من قبل قوات النظام على إدلب وريفها

بينهم 21 طفل.. استشهاد 44 مدنياً بالتصعيد البري الأخير من قبل قوات النظام على إدلب وريفها

استشهد طفل متأثراً بجراح أصيب بها قبل 4 أيام بقصف بري لقوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، كما استشهد رجل جراء قصف بري سابق لقوات النظام على منطقة ترمانين بريف إدلب الشمالي، ويرتفع بذلك حصيلة الشهداء المدنيين منذ التصعيد الدموي بتاريخ 5 تشرين الأول، نتيجة القصف البري “فقط” من قوات النظام إلى 44 بينهم 21 طفل، و5 سيدات، وإصابة أكثر من 64 آخرين.

وبذلك، يرتفع إلى 486 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 307 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 225 من العسكريين و 147 من المدنيين بينهم 36 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 78 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 316 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.