بينهم 3 أطفال.. استشهاد وإصابة 6 مدنيين إثر القصف التركي المكثف على قرى بريف منبج

محافظة حلب: استشهدت سيدة تبلغ من العمر 55 عاماً، في القصف التركي المدفعي على قرية أم السطح في ريف منبج الغربي، كما أصيب زوجها بجروح بليغة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأيضاً أصيب أفراد عائلة أخرى بجراح متفاوتة، وهم: سيدة في العقد الرابع من العمر، و3 من أبنائها يتراوح أعمارهم بين 17 و10، إثر القصف العشوائي الذي نفذته القوات التركية على قرية عوسجلي صغير بريف منبج شرقي حلب، جرى إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقصفت القوات التركية قبل قليل بنحو 100 قذيفة، استهدفت 11 قرية في ريف منبج، حيث تركز القصف على قرى الجات وعون الدادات والتزخار في ريف منبج الشمالي الشرقي بأكثر من 20 قذيفة، كما قصفت بأكثر من 74 قذيفة قرى الكاوكلي وقرط ويران والعريمة وجب مخزوم والدندنية والصيادة واليانلي في ريف منبج الشمالي الغربي، وسط حالة الخوف والهلع من قبل سكان المنطقة.