بينهم 3 أطفال وسيدة.. إصابة واستشهاد 5 مدنيين بانفجار مخلفات الحرب في ريفي حمص ودير الزور

استشهدت سيدة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقل مدنيين، من أبناء قرية صلبا في منطقة مربط الحصان التابعة لريف تدمر الشرقي.

كما أصيب سائق، على خلفية انفجار لغم أرضي بآلية حفر “تركس” كان يعمل بالقرب من جسر عناد النهير على طريق الطيبة في منطقة السخنة بريف حمص.

وفي السياق، أصيب ثلاثة أطفال حالة أحدهم حرجة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة السيال بريف البوكمال شرقي دير الزور.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 361 شخصاً، بينهم 82 طفلاً و 21 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 374 آخرين بجراح، بينهم 159 طفلاً و3 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 291شخص، بينهم 17 سيدات و 67 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 270 بينهم 101‪ طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 19 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 39 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 51 شخصاً، بينهم 5 أطفال و 3 سيدات ، وأصيب 65 بجروح، بينهم 25 طفلاً.