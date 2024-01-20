بينهم 3 من قيادات “الحرس الثوري” الإيراني.. 10 قتلى في الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في دمشق

محافظة دمشق: ارتفع إلى 10 عدد الذين تأكد مقتلهم حتى اللحظة في الاستهداف الإسرائيلي صباح اليوم لمبنى في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود مفقودين بينهم سوريين وإيرانيين.

ويقع المبنى المستهدف والذي دمرته إسرائيل بهذه الضربة ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو من بين العديد من المباني العائدة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما ويقطن في الحي قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني وحركة “الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” اللبناني.

واستخدمت إسرائيل في استهدافها الجديد ذات الطريقة حينما اغتالت رضى موسوي قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى الاستهداف للمبنى بعد رصد تحركات ودخول شخصيات إليه صباح اليوم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليون دوى انفجار عنيف في حي المزة فيلات غربي العاصمة دمشق جانب مسجد المحمدي، ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مما أدى لمقتل 5 في حصيلة أولية لا يعلم إذا ما كانوا من حركة الجهاد الإسلامي أو ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، أو حزب الله اللبناني، كما أدى الاستهداف لتدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم اجتماع لقيادات مقربة من إيران،

ويعرف الحي بكونه حي أمني ويضم قيادات من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.