10 قتلى ومفقودين بينهم 3 قيادات من الحرس الثوري الإيراني في الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في العاصمة دمشق

محافظة دمشق: تأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من ارتفاع عدد القتلى إلى 6 وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، ومدني من الجنسية السورية، إضافة لوجود 4 مفقودين لا يعلم هوياتهم، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المزة غربي العاصمة دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، إلى انفجار عنيف دوى في حي المزة فيلات غربي العاصمة دمشق جانب مسجد المحمدي، ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، مما أدى لمقتل 5 في حصيلة أولية لا يعلم إذا ما كانوا من حركة الجهاد الإسلامي أو ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، أو حزب الله اللبناني، كما أدى الاستهداف لتدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم اجتماع لقيادات مقربة من إيران،

ويعرف الحي بكونه حي أمني ويضم قيادات من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.