بينهم 5 إيرانيين.. ارتفاع عدد القتلى بـ الاستهداف الإسرائيلي على مبنى بحي المزة إلى 13

بينهم 5 إيرانيين.. ارتفاع عدد القتلى بـ الاستهداف الإسرائيلي على مبنى بحي المزة إلى 13

فارق عامل مدني من الجنسية السورية حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق يوم السبت 20 كانون الثاني، ليرتفع بذلك إلى 13 تعداد الذين لقوا مصرعهم، وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، ولبنانيين اثنين، و1 عراقي الجنسية، وعامل مدني سوري.

ويقع المبنى المستهدف، ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو أحد مباني الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما ويقطن في الحي قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني وحركة “الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” اللبناني.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 4 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 2 منها جوية و 2 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 10 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 13 من العسكريين، وعامل مدني واحد، بالإضافة لإصابة 2 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 2 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني

– 4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية

– 2 لبنانيين مع “حزب الله”

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 2 لدمشق وريفها، و2 لدرعا

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.