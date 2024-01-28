بينهم 5 سيدات.. المرصد السوري يوثق وقوع 27 جريمة قتل أسفرت عن مقتل 28 شخصاً ضمن مناطق سيطرة النظام منذ بداية كانون الثاني

بينهم 5 سيدات.. المرصد السوري يوثق وقوع 27 جريمة قتل أسفرت عن مقتل 28 شخصاً ضمن مناطق سيطرة النظام منذ بداية كانون الثاني

تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عن وضع حد لتزايد معدل الجريمة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، و غياب كامل للمحاسبة ودور القانون في ردع تلك الجرائم التي تنتج عن انتشار السلاح بين المدنيين وبدوافع مختلفة منها الثأر والسرقة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد ومنها أسباب ودوافع مجهولة، وأفسحت حالة الفوضى والفلتان الأمني المجال أمام هذه الجرائم لتتزايد بشكل ملحوظ يوماً بعد آخر.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 27 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 28 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و20 رجل.

توزعوا على النحو التالي:

– 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال.

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان.

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل وسيدة