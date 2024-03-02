بينهم 5 سيدات.. 25 جريمة قتل ضمن مناطق سيطرة النظام راح ضحيتها 26 شخصاَ خلال شهر شباط

تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عن وضع حد لتزايد معدل الجريمة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، و غياب كامل للمحاسبة ودور القانون في ردع تلك الجرائم التي تنتج عن انتشار السلاح بين المدنيين وبدوافع مختلفة منها الثأر والسرقة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد ومنها أسباب ودوافع مجهولة، وأفسحت حالة الفوضى والفلتان الأمني المجال أمام هذه الجرائم لتتزايد بشكل ملحوظ يوماً بعد آخر.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق وقوع 25 جريمة بشكل متعمد راح ضحيتها 26 شخص وهم: 5 سيدات و21 رجل توزعوا على الشكل التالي:

-8 جريمة في درعا أسفرت عن مقتل 8 بينهم سيدتان

-جريمة في اللاذقية أسفرت عن مقتل سيدة

-2 جريمة في طرطوس أسفرت عن مقتل مواطن وشاب

-3 جريمة في دير الزور أسفرت عن مقتل 3 أشخاص

-6 جريمة في ريف دمشق أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم سيدتان

-3 جريمة في حمص أسفرت عن مقتل 3 أشخاص

-جريمة في دمشق أسفرت عن مقتل مواطن

-جريمة في السويداء أسفرت عن مقتل مواطن

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل كالتالي:

-1 شباط، عثر أهالي على جثة مواطن مدني من أبناء قرية نصيب، ويسكن في مدينة داعل، فقد قبل أيام، ووجدت جثته ملقاة بالقرب من جسر صيدا، وعليها آثار تعذيب.

-1 شباط، ألقى شابان كانا يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية، على مواطن، على خلفية شجار بينهم، ما أدى إلى وفاته على الفور، وذلك في بلدة الجيزة بريف درعا.

-4 شباط، أقدم مواطن بالاتفاق مع زوجته على قتل مواطنة وهي جارة لهما خمسينية بعدة طعنات بسلاح أبيض، ضمن منزلها ليلاً بعد سرقة مبلغاً من المال وذلك في منطقة الحفة بريف اللاذقية.

-5 شباط، أقدم مواطن على قتل شقيقه بواسطة أداة زراعية “مثقل” عدة ضربات على رأسه بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى لوفاته على الفور، ثم نقله على إثرها إلى إحدى الأراضي الزراعية ليواريه بين الصخور في قرية القمصية بريف طرطوس.

-7 شباط، عثر أهالي على جثة شاب ينحدر من بلدة تسيل بريف درعا الغربي ويعمل في الزراعة، مقتول، بعد 3 أيام من اختفائه، على الطريق الواصل بين تل الجابية – جاسم بريف درعا ، دون معرفة الأسباب.

-8 شباط، قتل مواطن جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل أشخاص من عائلة “المداح” بسبب قضية ثأر بينهم، في سوق الأغنام “الماكف” في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

-8 شباط، أقدم شخص على قتل ابنته في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بإلقائها من سطح المنزل ما أدى إلى مقتلها على الفور.

-8 شباط قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في قرية البريخية بريف الدريكيش بطرطوس، على يد أحد أقربائه عبر ضربه بأداة حادة (منجل) في منطقتي الرقبة والبطن.

-9 شباط، عثر أهالي على جثة شخص مجهول الهوية، مقتولاً بطلق ناري في منطقة الوجه من مسافة قريبة، بمدينة نوى بريف درعا الغربي، دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

-9 شباط، عثر أهالي على جثة شخص مقتولاً بطلق ناري من مسدس حربي في منطقة الرأس، وذلك على خلفية ثأر قديم بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق، حيث تم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد بالمدينة بعد القبض على القاتل من قبل الأجهزة الأمنية.

-10 شباط، قتل رجل أربعيني يعمل حارسا لمنشأة صناعية بالرصاص المباشر على يد لصوص، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أثناء محاولتهم السرقة، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

-13 شباط، عثر أهالي على جثة مواطن مقتول بعيارات نارية، وملقاة بالقرب من قوس يلدا بريف دمشق، يشار بأنه اختطف من قبل مجهولين يوم أمس ليتم العثور على جثته اليوم.

-13 شباط، فارق مواطن حياته إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين أثناء تواجده بالقرب من أحد المساجد بدرعا البلد.

يشار بأنه خضع لاتفاقية التسوية والمصالحة في 2018 وعمل بعدها مع مجموعة محلية تابعة لـ”الفرقة الرابعة”، ثم سافر إلى دولة خليجية وعاد قبل أيام .

-14 شباط، عثر على جثة شاب مقتولا بطلق ناري، بظروف غامضة، في حي الحميدية بمدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب ينحدر من قرية البغيلية بريف دير الزور، ويعمل في تجار الخضار في سوق الهال في بلدة الشميطية، دون معرفة هوية القاتل وأسباب إقدامه على ذلك.

-17 شباط، قتل مواطن خلال زيارته لأحد أقربائه في حي المزة بالعاصمة دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام. ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المغدور قام بركن دراجته النارية بجانب المنزل، وطُلب منه أن يفسح المجال أمام مرور سيارة، ليقدم شخص برفقة ابنه على ضربه أمام أعين الناس، لأسباب مجهولة، حيث وصل المغدور إلى مستشفى المواساة مفارقا الحياة.

ويشار إلى أن الابن توارى عن الأنظار بعد الحادثة، فيما أوقفت السلطات المحلية الأب لمتابعة وكشف ملابسات الحادثة.

-17 شباط، قتل مواطن يعمل بتربية الأغنام على يد مجموعة لصوص حاولوا سرقة أغنامه، بعد أن قام أحدهم بضربه على أم رأسه بحجر أدى لمقتله على الفور، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي، فيما لاذ اللصوص بالفرار إلى جهة مجهولة.

-19 شباط، قتل شاب إثر مشاجرة حدثت بينه وبين أشخاص آخرين في جديدة عرطوز بريف دمشق، وينحدر الشاب من خان الشيح ويملك محلاً لبيع الألبسة المستعملة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

-21 شباط، توفيت سيدة في مستشفى درعا بعد أن دخلت بغيبوبة لأسابيع إثر تعرضها لضربة قاتلة بأداة حادة في منطقة الرأس، بريف درعا الغربي، دون معرفة ملابسات الجريمة.

-21 شباط، عثر أهالي على جثة شاب عشريني مقتول بعيارات نارية في مناطق متفرقة من جسده، داخل إحدى الغرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة شرقي دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن صديقه فتح عليه النار من سلاح حربي كان بحوزته.

-22 شباط، فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد أفراد عصابة “تشليح” على طريق المشرفة سوق الغنم شمال شرقي حمص، بعد أن سرقوا مابحوزته من مال.

وفي حادثة أخرى تعرض مواطن لعملية “تشليح” دراجته النارية على مفرق تيرمعلة شمال حمص، حيث تمكن من الفرار دون مقاومة.

-24 شباط، أقدم عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام على قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق، وفي التفاصيل: فقد طلب عنصر في الفرقة الرابعة من أحد المواطنين أن يوصله لإحدى النقاط العسكرية على دراجة نارية وعند وصولهما إلى جبل الحصن في بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، فتح العنصر النار على المواطن وأرداه قتيلاً وسرق دراجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

-26 شباط، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، مواطنا في بلدة سحم الجولان بريف محافظة درعا الغربي، مما أدى لمقتله، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

-29 شباط، شهدت الساعات الفائتة جريمتي قتل بريف دمشق ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث قتل شاب جراء تعرضه مساء لإصابة بليغة خلال عملية سرقة وقعت في محيط دوار الباسل بمدينة جرمانا بريف دمشق، بعد أن أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على إلقاء قنبلة يدوية بعد محاولة سرقة هاتف لأحد المارة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية على أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار لجهة مجهولة، وفي منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، أقدم أب على إطلاق التار على 3 من أولاده مما أدى لمقتل ابنتيه وإصابة ابنه بجراح خطيرة، بينما أقدم القاتل على الانتحار.

-29 شباط، فارق مواطن الحياة وأصيب آخر، نتيجة هجوم لمسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، أطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من المواطنين ممن يقومون بنقل مادة الحليب من ريف ناحية جب الجراح إلى مدينة حماه في محيط قرية أبو التبابير بريف حمص الشرقي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 54 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 56 شخص، هم: 3 أطفال، و10 مواطنات، و43 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 16 جريمة في درعا راح ضحيتها 11 رجل وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 7 رجال وطفل و3 سيدات.

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–6 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 6 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.