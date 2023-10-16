خرق أمني من الأرض.. المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الكلية الحربية في حمص

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى جراء استهداف الكلية الحربية في حمص في الخامس من الشهر الجاري، إذ بلغت الحصيلة 135 شخص، هم:

56 مدنيين بينهم 39 سيدة وطفل

79 عسكريين بينهم 67 المتخرجين الجدد.

وجاءت عملية الارتفاع بعد مفارقة مصابين للحياة،

وأكدت مصادر المرصد السوري أن المصابين الذين فارقوا الحياة أصيبوا بعيارات نارية والكثير منهم تعرضوا لإطلاق نار من الأرض أي أن العملية لم تكن جوية فقط بل كان هناك خرق أمني داخل الكلية.

وأضافت مصادر المرصد السوري بأن أجهزة النظام الأمنية تمنع المصابين بعيارات نارية من التحدث لوسائل الإعلام.

وعدد الذين قضوا لايزال مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالة خطيرة، لاسيما مع وجود 145 جريح من مدنيين وعسكريين, وذلك باستهداف طائرات مسيّرة لحفل تخريج ضباط جدد في الكلية الحربية بحمص لم يتم تبنيه من قبل أي جهة للآن