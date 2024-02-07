بينهم 7 مدنيين.. مقتل 11 شخصا بالضربات الإسرائيلية على حمص

فارق الحياة 11 شخصا في مدينة حمص ليلة أمس الثلاثاء، وهم: 4 طلاب جامعيين، وامرأة وابنها الطبيب، وأشلاء مدني كان باستضافة في منزل الطبيب، و2 من حزب الله، وشخص سوري عاملين مع حزب الله، وآخر من المسلحين الموالين لإيران من جنسية غير سورية، إضافة لإصابة آخرين، نتيجة القصف الإسرائيلي، استهدف مبنى طابقي، ومنطقة المزرعة بالقرب من مصفاة حمص، ومنطقة الأوراس وقرب الملعب البلدي وقرب مبنى الخدمات الفنية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 9 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 6 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 26 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 28 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 6 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 6 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 8 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 3 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 11 مدنيين بينهم سيدتين وطفل، و4 طلاب جامعيين بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 5 لدمشق وريفها، و3 لدرعا، ومرة واحدة لحمص

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.