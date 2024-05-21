بينهم 9 أطفال وسيدتين.. استشهاد 20 مدنيا باستهدافات برية وجوية بمنطقة “بوتين-أردوغان” منذ بداية العام 2024

وثق المرصد السوري منذ بداية العام 2024 استشهاد 21 مدنيا بينهم 9 أطفال وسيدتين، استشهدوا باستهدافات برية وجوية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024.

وفيما يلي التوزع الشهري لظروف استشهاد المدنيين ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ بداية العام ولغاية 21 من أيار الجاري:

ففي كانون الثاني، وثق المرصد السوري، استشهاد 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال، وفيما يلي التفاصيل:

-1 كانون الثاني، استشهد 3 مدنيين بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

-5 كانون الثاني، فارق طفل حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها نتيجة استهداف قوات النظام بالمدفعية لمدرسة الشهداء في بلدة آفس شرق مدينة إدلب منذ قرابة الشهر.

-6 كانون الثاني، فارقت طفلة حياتها إثر القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على مدينة إدلب.

16- كانون الثاني،استشهد مدنيان من أبناء قرية كفرزيبا التابعة لمدينة أريحا بالقصف على المدينة.

-28 كانون الثاني، استشهد طفلان نتيجة قصف بري نفذته قوات النظام البرية على أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب.

وفي شباط، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجلان وسيدة أحدهما بقصف الطيران الروسي، وفيما يلي التفاصيل:

-20 شباط، استشهدت سيدة ، نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية آفس القريبة من طريق “m5” بريف إدلب.

-26 شباط، استشهد مواطن وأصيبت سيدة جراء استهداف قوات النظام بصاروخ “م.د” مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

-29 شباط، استشهد مواطن جراء غارات جوية نفذها طائرة حربية روسية قبل قليل استهدفت بناء يضم “ورشة نجارة” على الأطراف الغربية من مدينة إدلب.

وفي آذار، وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل وفيما يلي التفاصيل:

-7 آذار، استشهد مدني، إثر استهداف 7 طائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام محور الفوج 111 على الأطراف الشرقية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-7 آذار،استشهد طفل جراء استهداف قوات النظام بصاروخ “م.د” موجه، لسيارة في محيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

-11 آذار، استشهد مواطن جراء استهدافه بطائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام حيث كان يستقل جرار زراعي في قرية كفرنوران بريف حلب الغربي.

-25 آذار،استشهد شاب إثر استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام أطراف قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.

أما في نيسان استشهد 3 مدنيين هم: طفلتان وسيدة وفيما يلي التفاصيل:

-1نيسان، استشهدت طفلتان وسيدة ، إثر قصف صاروخي من قبل عناصر قوات النظام على بلدة سرمين بريف إدلب.

وفي أيار وثق المرصد السوري استشهاد طفلين وفيما يلي التفاصيل:

-10 أيار، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محيط قرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

-5 أيار، استشهد طفل نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف منزلهم في بلدة الابزمو بريف حلب.