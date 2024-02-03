بينهم 9 سوريين.. 23 قتيلاً جراء الاستهدافات الجوية الأمريكية لـ 27 موقعاً للميليشيات الموالية لإيران في مناطق دير الزور

محافظة دير الزور: إرتفعت إلى 23 حصيلة قتلى الاستهدافات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها، هم: 13 في مدينة الميادين و10 في مدينة دير الزور، بعد أن انتشلت الميليشيات الإيرانية جثثاً كانت عالقة في المطبخ الإيراني الذي استهدفته الضربات الجوية الأمريكية، ومن بين القتلى 9 من المقاتلين السوريين.

ويسود الهدوء الحذر ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها بعد سلسلة الاستهدافات الجوية الأمريكية العنيفة ليلاً والتي طالت 27 موقعاً.

وانتشرت السيارات التابعة للميليشيات الإيرانية في المناطق المستهدفة في دير الزور وريفها وصولاً للحدود السورية العراقية مروراً بمدينتي البوكمال والميادين وسط حالة استنفار وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وإخلاء العديد من المواقع تخوفاً من مزيد من الضربات خلال الساعات القادمة.

وتسببت الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في مناطق دير الزور وريفها في إرباك تلك الميليشيات، إلا أنها لا تنهي الوجود الإيراني في المنطقة، ولدى إيران ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل من السوريين وغير السوريين منتشرين على بقعة جغرافية تمتد من البوكمال عند الحدود السورية العراقية مروراً بالميادين ودير الزور، وصولاً إلى جبل البشري وفي عمل البادية السورية ومحطة T2.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً مكثفاً من قبل الطيران المسيّر الأمريكي في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية- العراقية، لمراقبة التطورات ورصد التحركات في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً على المواقع المستهدفة من قبل الطيران الأمريكي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المليشيات تمنع في الوقت الحالي عبور السيارات والمارة بالقرب من تلك المواقع.

وقامت الميليشيات أيضاً بإغلاق طريق شارع بور سعيد ومحيط المطبخ الإيراني، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المستشفى العسكري التابعة للنظام في المنطقة، وسط تشديد أمني شديد، مع اختفاء كامل للميليشيات ضمن مدينة دير الزور.