بين اقتتالات عشائرية وجرائم قتل.. 19 مدني بينهم أطفال ونساء ضحايا أعمال عنف ضمن مناطق “قسد” خلال شهر نيسان

شهدت مناطق عدة في ريف دير الزور والحسكة والرقة، خلال شهر نيسان، سلسلة من الجرائم والاقتتالات العشائرية التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتراوحت هذه الحوادث بين جرائم قتل فردية بسبب خلافات شخصية أو مالية، بالإضافة إلى اشتباكات عشائرية عنيفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، مما دفع الأهالي إلى مناشدة العقلاء والجهات المعنية بالتدخل لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع الأمنية.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال هذا الشهر، عددًا من الجرائم البشعة التي توزعت بين القتل العمد والاشتباكات المسلحة التي طالت المدنيين، مما يشير إلى تصاعد الأوضاع الأمنية بشكل مقلق في هذه المناطق.

جرائم القتل ضمن مناطق سيطرة “قسد”

في هذا السياق وثق المرصد السوري خلال شهر نيسان مقتل 14 أشخاص بينهم 4 سيدات توزعوا على النحو التالي:

–4 جريمة في الحسكة راح ضحيتها (3رجال، وسيدتين)

–5 جريمة في دير الزور راح ضحيتها (6 رجال وسيدة).

–2 جريمة في الرقة راح ضحيتها (1سيدة ورجل)

وفيما يلي تفاصيل الجرائم خلال شهر نيسان:

–1نيسان، لقي شاب حتفه في مدينة الحسكة، بعد تعرضه للطعن بـ”سلاح أبيض” على أيدي مجهولين خلال محاولة سرقته، داخل إحدى مدن الملاهِ.

–2نيسان،شهد ريف الحسكة الشمالي جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب وفتاة قتلا بدواعي الشرف في قرية تل طويل مرشو.

–3نيسان،في جريمة مروعة، أقدم شاب على دهس عمته من ذوي الاحتياجات الخاصة بسيارته بشكل متعمد، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، وذلك في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

ووفقًا للمعلومات، كان الجاني تحت تأثير المخدرات لحظة ارتكابه الجريمة.

–6نيسان، قُتل شابان نتيجة إصابتهما بطلق ناري منذ 10 أيام على يد مجموعة مسلحة محلية، استهدفت السيارة التي كانا يستقلانها بسبب خلاف مالي بينهم، وذلك في قرية صباغة التابعة لبلدة أبو خشب في ريف دير الزور الشمالي.

–11نيسان، استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية متهم بالتعاون مع قوات النظام البائد، كما أنه متهم بكتابة تقارير كيدية تهدف الى اعتقال الشبان، في قرية تل عودة بريف القامشلي الجنوبي.

الهجوم أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مشافي المدينة، كما قتل أحد مرافقيه وأصيب آخر بجراح متفاوتة خلال العملية.

–11نيسان،قتل مواطن على يد شقيقه، إثر خلافات عائلية بينهما في بلدة الحصان غرب دير الزور، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

يشار بأن القتيل كان قياديًا في الجيش السوري الحر سابقا، وسجن لدى “قسد” وخرج قبل نحو عامين.

–13نيسان،عثر على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، قتلت خنقاً على يد مجهولين بدافع السرقة، داخل منزلها في حي مساكن المعلمين بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

–14نيسان، قتل شخص على يد شقيقه بالرصاص المباشر إثر خلاف بينهما حول قطعة أرض في قرية خس هبال بمنطقة الحوس شرق الرقة.

–15نيسان، قتل مواطنان كانا يستقلان دراجة نارية، بعد رميهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من سوق الهال في بلدة الحوايج شرقي دير الزور في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

-19نيسان، عثر أهالي على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، مقتول على أطراف قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الفاعلين وأسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.

–27نيسان، عثر الأهالي في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة، بعد أربعة أيام من فقدانها.

ووفقاً للمعلومات، فإن الضحية، التي كانت تعمل قابلةً في منطقة السور بمدينة الشعفة، اختفت بشكل مفاجئ قبل أيام، قبل أن يتم العثور عليها مقتولة، وسط حالة من الغموض والترقب التي تخيم على المنطقة.

اشتباكات عشائرية في مناطق سيطرة “قسد” تسفر عن مقتل وإصابة مدنيين

ووثق المرصد السوري خلال شهر نيسان 3 اقتتالات عشائرية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل ومسن وقعت أحداثها في مدينة ديرالزور وفيما يلي تفاصيل الاقتتالات:

–4نيسان، اندلعت اشتباكات عنيفة استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عشيرة المحاسن وعشيرة الهزيل في قرية البجدلي بريف الشدادي في مناطق سيطرة “قسد”، بسبب خلافات بين الطرفين، مما أدى لمقتل شخص من فخذ الكويدر عشيرة الهزيل، ورافق الاشتباكات حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء بضرورة التدخل وفض الاشتباك بين الطرفين.

–7نيسان، قتل مهندس مدني، وأصيب مواطنان بجراح متفاوتة، خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة الكشكية في ريف ديرالزور الشرقي في مناطق سيطرة “قسد”، بسبب خلافات بين الطرفين، تم نقل الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورافق الاشتباكات حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء بضرورة التدخل وفض الاشتباك بين الطرفين.

–14نيسان، قتلت طفلة برصاصة طائشة ورجل مسن إثر اندلاع اشتباكات عشائرية مسلحة بين عائلتي “الخضيرين” من جهة و”العوين” من جهة أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية تجدد ثأر قديم في هجين شرقي دير الزور.