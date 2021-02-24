بين تأكيد ونفي .. “الصحة السورية” تعلن أنها ستوضح غدا ما يثار عن توزيع اللقاح الصيني

بين تأكيد ونفي .. “الصحة السورية” تعلن أنها ستوضح غدا ما يثار عن توزيع اللقاح الصيني

أعلنت وزارة الصحة السورية أنها ستوضح غدا الخميس “وبالتفصيل” ما تداولته وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول جرعات من لقاح كورونا إلى البلاد.

وقالت الوزارة إن الوزير حسن غباش سيصرح صباح الغد “حول آخر ‏مستجدات استجرار لقاح فيروس كورونا” وأوضحت أن “كل ما تتداوله بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع ‏التواصل الاجتماعي حول وصول أو توزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا سيتم ‏توضيحه غدا وبالتفصيل”.

بينما نقلت وكالة رويترز عن “مصدر رسمي” في الوزارة نفيه صحة ما جاء في تقرير صحفي نشرته صحيفة “الوطن” السورية عن البدء بتوزيع لقاحات صينية.

وكانت الصحيفة نقلت اليوم عن مدير الصحة في حلب زياد حاج طه أن “وزارة الصحة وزعت لقاحات كورونا الصينية على جميع مديريات الصحة في المحافظات لتوزيعها على الكوادر الصحية مبدئيا من الغد”.

المصدر: روسيا اليوم