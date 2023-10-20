بين مخاطر طرق اللجوء والخلاص من بلد الحرب.. حلم الوصول إلى أوروبا بات يراود كل شاب سوري

انتشرت بكثرة وفي الأشهر القليلة الماضية، عمليات التهريب بقصد السفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي وأولها ألمانيا، حيث أصبح حلم كل سوري ضمن مختلف مناطق السيطرة التي تشتعل من فترة لأخرى، وبعد فقدان الأمل بترتيب الأمور في البلد الذي مزقته نار الحرب المشتعلة منذ 12 سنة، بالإضافة إلى ما يجد فيه المهاجرون في تلك الدول من فرص عمل وحياة كريمة خالية من القذائف التي سرقت أحلام أطفالهم وفرصة الحصول على حياة كريمة تتوفر فيها أبسط مقومات العيش كالكهرباء والماء والخبز والمازوت، بالرغم من الطرق المحفوفة بالمخاطر إلا إن حلم الملاذ الآمن جعل آلاف السوريين يتشجعون لاجتياز الحدود الشائكة والمحيطات العميقة والغابات الموحشة والمطارات الخطرة للوصل إلى بلد اللجوء.

في مناطق ” الإدارة الذاتية” أصبح الهجرة وحاولة الآباء تهجير أبنائهم إلى الخارج حلم كل عائلة، وبات حديث الشارع البحث عن ” مهرب” بشر موثوق، ليوصلهم إلى بر الآمان بالرغم من التكاليف والمبالغ الباهظة التي يدفعونها مقابل كل شخص، لكن الأوضاع التي شهدتها المنطقة مؤخرا من تصعيد تركي وغلاء فاحش في المعيشة، دفع أغلب الأهالي إلى البحث عن طريقة للهروب من الواقع المعاش رغماً عنهم.

وفي شهادته للمرصد السوري، يقول أحد المهربين “أعمل في مجال التهريب منذ 3 سنوات، وهذا مصدر رزقي، بالرغم من إنه عمل خطر جداً، ولا أعلم متى يكون مصيري الموت أو الاعتقال لكن أجني منه أموال طائلة، حيث أهرب بشكل شبه يومي مابين 30 إلى 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال وشباب، إلى تركيا، لقاء مبلغ مالي قدره ألفين وأحيانا يصل إلى أربعة آلاف دولار أمريكي، مضيفاً بأن هناك إقبال كبير على الهجرة والعبور إلى تركيا قاصدين الدول الأوروبية ، وأستخدم مناطق متفرقة عبر الجدار الحدودي ليتمكن الهاربون من اجتياز الحدود ، حيث تم توقيف عدد من المهربين من قبل قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” بعد انفضاح أمرهم.

أما السيدة” أم هوكر” تقول لنشطاء المرصد السوري،” زوجي استشهد في أحد المعارك ضد ” تنظيم الدولة الإسلامية” وترك لي مسؤولية أربعة أطفال، لا أستطيع أن أضمن لهم مستقبل هنا بعد وفاة أبيهم، عرضت منزلي للبيع مع الأثاث لتأمين طريق الهجرة، ففي الوقت الذي سيباع فيه منزلي لن أبقى هنا لأن الوضع صعب جدا،ً ولم يعد يطاق، وراتب زوجي لا يكفيني لإعالتي.

وفي قصة شاب أيضاً، قد تطابقت مواليده ليلتحق بواجب “الدفاع الذاتي” يقول: ” لا أستطيع الذهاب إلى مصير مجهول، الحرب دمرت مستقبلنا فلا نستطيع أن ندرس أو نعيش حياة مثل باقي الشباب، لذا ننتظر من أحد المهربين الرد حتى أخرج من سوريا وأتوجه إلى ألمانيا” بالرغم من المخاوف الكثيرة التي تنتظرني ولا أعلم أني سانجوا أم لا، لكن جميع زملائي ذهبوا وأنا ذاهب أيضاً حتى أحقق حلمي في الوصول.

ومابين حلم اللجوء والعيش الكريم زهقت أرواح الملايين من السوريين في البحار والمحيطات والغابات، ورغم كل ذلك إلا إنهم مصرون على الهروب من موطنهم الذي لم يعد مكانا آمنا لهم ولمستقبل أبنائهم.