بين مطرقة الواقع المرير وسندان الحرب.. تزايد ظاهرة عمالة الأطفال في إدلب

أصبحت “عمالة” الأطفال ظاهرة بشكل كبير في إدلب وأريافها الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، نتيجة تدني الوضع الاقتصادي والتعليمي.

أطفال “ذكور وإناث” بعمر الورود تركوا مقاعد الدراسة بسبب الحرب وما آلت إليه من تدمير وتهجير لأغلب العوائل، طلبا للعمل الذي يعد قاسيا على بنيتهم الجسدية في مهن حتى تعد ثقيلة على الكبار.

ويعمل الأطفال ساعات طويلة بأجور زهيدة ومنهم من يعمل بقطاف الزيتون ذكورا وإناثا بما يقارب الـ 30 -50 ليرة تركية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وهذا الأجر لايلبي احتياجات أسرهم.

وفي شهادتها للمرصد السوري تقول (ح. ك) 58 عاما، كنت أعمل مع ورش قطاف الزيتون منذ بداية الموسم، وأنا أرملة ولدي بنت نضطر للذهاب والعمل منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بأجر زهيد جدا لا يكاد يسد احتياجاتنا ومعنا فتيات لاتتجاوز أعمارهن عن الـ 15 سنة وأطفال أيضا يعملون في ورش قطاف الزيتون وحاليا باعتبار أن موسم قطاف الزيتون قد انتهى أعمل على جمع عددا من الأطفال وأتجه بهم لـ “عفارة” الزيتون علّنا نجد بقايا الحبات المتناثرة بين الأشجار والأراضي ونقطع مسافات كبيرة سيرا على الأقدام قد تصل إلى 30 كيلومتر ونجمع ماعثرنا عليه ونبيعه للتجار أو أصحاب المحلات التجارية.

يقول الطفل (و.ك) من قرية بريف جسر الشغور الغربي نحن عائلة مكونة من 7 أفراد أدرس في الصف الرابع الإبتدائي وأضطر للاستيقاظ باكرا قبل أن يحين موعد ذهابي للمدرسة وأذهب إلى طرف النهر لجلب بعض العيدان للتدفئة سيرا على الأقدام وبعد انتهاء الدوام المدرسي أجمع ماتبقى من علب “الكولا” وغيرها من القطع البلاستيكية وبيعها لكي أساعد والدي في المصروف اليومي باعتبار أن القرية بعيدة بعض الشيء عن المدينة وتفتقر للخدمات وبعد أن ضرب الزلزال المنطقة شارف بيتنا على السقوط وتضرر في بعض أركانه ولا نتلقى أية مساعدات من المنظمات.

ويقول الطفل (ي. غ) 14 عاما، من ريف إدلب الغربي، اضطررت لترك المدرسة بسبب الفقر الشديد وأعمل بائع قهوة “ترمس” وبعض علب الحلوى الخاصة بالأطفال جالسا بقرب إحدى المدارس في القرية منتظرا الطلاب كي يشتروا مني ومن ثم أجلب بعض الحاجيات الأساسية لأهلي.

والطفل ( م.ي) 15 عاما، يعمل في ورشة كهرباء سيارات يقول أنه يعمل مع أطفال أصغر منه سنا تاركين مقاعد الدراسة وبأجر يومي 20 ليرة تركية منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا

يقول الطفل (أ. إ) 14 عاما، من سكان أطمة، أعمل عند مصلح دراجات نارية تاركا مقعد الدراسة كوني لم أكن مجدا في دراستي فلجأت إلى هذه المهنة لكي أتعلمها وتكون لي ذخرا في أيامي القادمة.

وتنتشر بمحافظة إدلب وأريافها ظاهرة عمالة أطفال من مختلف الأعمار ابتداء من عمر 8 وحتى الـ 17 بسبب سوء الأوضاع المعيشية والحرب.