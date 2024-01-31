تأكيداً على استمرار الانتفاضة الشعبية.. العشرات من أبناء السويداء يشاركون بمظاهرة شعبية وسط المدينة

محافظة السويداء: جدد العشرات من المواطنين اليوم مشاركتهم بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تأكيداً على استمرار الانتفاضة الشعبية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254.

وفي 29 كانون الثاني الجاري، تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء، للتظاهر ضد النظام السوري، وانطلقت الجموع من أمام مدرسة المتفوقين الثانية في المدينة، وجابوا الشوارع وصولاً إلى ساحة الكرامة، وطالبوا بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.