تأكيداً على استمرار الحراك السلمي.. العشرات يشاركون بمظاهرة في ساحة الكرامة وسط السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من أبناء السويداء اليوم بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على استمرار الإنتفاضة الشعبية بوجه النظام، مطالبين بإسقاط النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للنظام وحكومته.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس تجمع العشرات من المواطنين من أبناء السويداء في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، والانتقال السلمي للسلطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات منها” سوريون حتى الرمق الأخير”، و”المعتقلون ليسوا أرقاماً”، و”من السويداء ثورة لكل السوريين”.