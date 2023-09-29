تأكيداً على استمرار المظاهرات السلمية.. المئات يتوافدون إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: توافد المئات من المواطنين منذ صباح اليوم باتجاه ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة للمطالبة بإسقاط النظام والحرية وتطبيق القرار الأممي 2254، حيث توافد المواطنون من ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينما تجمع العشرات في الساحة مرددين شعارات مطالبة بالحرية وإسقاط النظام ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للواقع السيء الذي تعيشه سوريا.

وخرج أمس العشرات من المتظاهرين اليوم بمظاهرة جديدة في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء مطالبين بإسقاط النظام وتحقيق مطالبهم المشروعة في تطبيق القرار الأممي 2254 وتحسين الظروف المعيشية وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين شعار “سوريا لنا وماهي لبيت الأسد”، و”ما نركع إلا لله”، مؤكدين على ضرورة الإنتقال السياسي والسلمي للسلطة، ويشار بأن انتفاضة السويداء مستمرة منذ نحو 40 يوماً على التوالي عبر مظاهرات يومية.