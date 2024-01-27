تأكيداً على استمرار حراكهم السلمي.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: جدد العشرات من أبناء مدينة السويداء مشاركتهم في مظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً منهم على استمرار الإنتفاضة الشعبية المطالبة بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين والإنتقال السلمي للسلطة في البلاد وتطبيق القرار 2245، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات” إلى متى الصامتين إن لم يسقط المستبد لن تستطيعوا تعليم أبنائكم، و”عفرين الشعب السوري واحد”، و”كفرتخاربم الشعب السوري واحد”، و”سلقين الشعب السوري واحد”، و”الأتارب الشعب السوري واحد”، و”دمروا الحجر والبشر وهجروا العمال إرحلوا”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، توافد حشود جماهيرية غفيرة من أبناء قرى وبلدات السويداء وبمشاركة شيوخ من طائفة الموحدون الدروز إلى ساحة الكرامة، حيث تتعالى الأصوات في الساحة بهتافات مناوئة للنظام، في ظل استمرار التظاهرات الشعبية السلمية في يومها الـ 164.

وحمل المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم الداعية إلى تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254 وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الواقع المعيشي في البلاد.