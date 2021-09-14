“تانكر تراكرز” ترصد ناقلة نفط إيرانية في سورية مقصدها لبنان

كشفت خدمة “تانكر تراكرز” الإلكترونية المتخصصة في تتبع شحنات النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، أن لديها صوراً تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت الوقود (المازوت) في ميناء بانياس السوري تمهيدا لنقله إلى لبنان الذي عانى أزمة حادة تتمثل بنقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

وذكرت الخدمة على حسابها في “تويتر” أن “الناقلة التي لا يمكنها توصيل شحنتها بحرا بشكل مباشر إلى لبنان بسبب العقوبات، فذهبت إلى بانياس في سورية لنقل الشحنة برا”، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة الإيرانية. وترزح سورية كذلك تحت وطأة عقوبات أميركية، لذلك ليس هناك ما تخسره من تلقي الشحنة.

وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن متري من زيت الوقود.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله تطرق في كلمة متلفزة أمس الاثنين، إلى الخيارات المتاحة وقال إنها كانت كثيرة، بيد أن الاختيار صبّ في عدم إحراج الدولة والسلطات اللبنانية، وتفادياً لتعريضها للعقوبات أتى القرار بأن تكون وجهة السفينة إلى سورية ومن ثم تدخل إلى لبنان عبر الصهاريج.

وكشف نصر الله أن الباخرة الأولى وصلت إلى مرفأ بانياس السوري ليل الأحد، وأنتهى تفريغ حمولتها الاثنين، على أن يبدأ الخميس المقبل نقل المشتقات النفطية إلى البقاع لتخزن في خزانات محددة في بعلبك، وهي منطقة نفوذ حزب الله، لتوزع لاحقاً إلى بقية المناطق اللبنانية، معلناً عن باخرة رابعة قادمة في الإطار نفسه

المصدر: العربي الجديد