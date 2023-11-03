تبادل إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة بين عناصر قسد وقوات النظام على ضفة نهر الفرات في بلدة الجرذي بريف دير الزور

تبادل إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة بين عناصر قسد وقوات النظام على ضفة نهر الفرات في بلدة الجرذي بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدفت قوات النظام المتمركزة في نقطة عسكرية في بلدة صبيخان غربي الفرات، بالرشاشات الثقيلة نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الجرذي. شرقي نهر الفرات بريف دير الزور، حيث رد العناصر على مصدر إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 31 تشرين الأول الفائت، شاب وأصيب 2 آخرين إثر تبادل لإطلاق النار بين عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية متمركزين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وقوات النظام في بلدة بقرص على ضفة نهر الفرات المقابلة.