تتضمن مواد عسكرية ولوجستية.. قافلة لـ”التحالف الدولي” تدخل مناطق شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان

محافظة الحسكة : استقدمت قوات “التحالف الدولي” اليوم قافلة عسكرية من إقليم كردستان العراق، ووصلت 36 شاحنة وصهريج وقود وأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى معبر الوليد الحدودي، واتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” بمحافظة الحسكة.

وفي 20 أيلول الجاري، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوجه رتل لقوات “التحالف الدولي”، خلال الساعات الفائتة، إلى قاعدة “التحالف الدولي” في حقل ‘‘كونيكو’’ للغاز بريف دير الزور الشمالي، يحمل معدات آليات عسكرية ومدافع ومواد لوجستية ووقود، برفقة عربات عسكرية، قادم من مناطق تواجدها في الحسكة، وتزامن ذلك مع تحليق طيران مروحي في الأجواء المنطقة لحماية الرتل من أي استهدافات.