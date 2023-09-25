تجارة المخدرات تشعل اشتباكات بين “أسود الشرقية” وقوات النظام بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر من “أسود الشرقية” ودورية تابعة لقوات النظام في حي طب الجورة بمدينة دير الزور، بسبب حيازة عناصر “أسود الشرقية” على مادة “الحشيش”، وقيامهم بإطلاق النار على الدورية، حيث استقدمت قوات النظام تعزيزات للقبض على مطلقي النار وشنت حملة اعتقالات واسعة في الحي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري في 16 تموز الفائت إلى اندلاع اشتباك مسلح بين ميليشيا “أسود الشرقية” من عشيرة “الشعيطات من جهة”، وعناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام من جهة أخرى، بسبب شجار جرى بينهم أمام فرن الجاز بمدينة دير الزور، تطور إلى تبادل إطلاق النار بشكل كثيف، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى من الطرفين، بينهم مساعد تابع للأمن العسكري، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.