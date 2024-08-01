تجدد الاشتباكات العنيفة في ريف حلب الشمالي بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب: شهد ريف حلب الشمالي تجدد الاشتباكات المسلحة العنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث اندلعت المواجهات باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة عقب محاولة تسلل نفذتها القوات الكردية على محوري تل مالد والسيد علي، الواقعين على أطراف مدينة مارع ضمن منطقة “درع الفرات”، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين الطرفين حتى الآن.

ومساء أمس، قصفت المدفعية التركية والفصائل الموالية لها قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونية والشيخ عيسى، التي تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام في ريف حلب الشمالي.

وفي إطار الاستعدادات العسكرية، عززت القوات التركية النقاط العسكرية على خطوط التماس مع قوات “جبهة الأكراد” ومجلس منبج العسكري. كما زودت محاور القتال بالكاميرات الحرارية والليلية لرصد أي تحركات من الجهة المقابلة. تركزت هذه التعزيزات في قرية الشيخ ناصر وحزوان، حيث تمركزت دبابات ومدافع قادمة من النقاط الداخلية لتعزيز الدفاعات.