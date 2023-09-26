تجدد الاشتباكات المسلحة بين هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها وفصيل فرقة السلطان مراد في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: تجددت الاشتباكات المسلحة اليوم بين مجموعات تابعة لهيئة تحرير الشام وأحرار عولان التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية وتجمع الشهباء من طرف، وفصيل فرقة السلطان مراد من طرف آخر، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجهتين في كل من قريتي النعمان وشدود بريف الباب واحتميلات ودويبق ودابق بريف اخترين، كما دارت اشتباكات في قرى الظاهرية والصابونية وشعينة والبوزاني بريف جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 24 أيلول الجاري، قتل عنصران من فصيل “أحرار عولان” المتحالف مع هيئة تحرير الشام وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع فصيل “السلطان مراد” على أطراف قرية حج كوسا بريف الباب شرقي حلب.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 5 ، نتيجة الاشتباكات للسيطرة على معبر الحمران، هم: 3 من فصائل “الجيش الوطني” المتصارعة مع أحرار الشام وعنصرين من الأخيرة.

وتأتي هذه الاشتباكات بهدف السيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي والذي يعتبر محور صراع بين هيئة “تحرير الشام”، وبين الفصائل الموالية لأنقرة.