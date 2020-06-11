تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة و”مجلس الباب العسكري” شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين قوات “مجلس الباب العسكري” من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري رصد في الـ 15 من الشهر الفائت، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”مجلس الباب العسكري” العامل ضمن قسد من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.