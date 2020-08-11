تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية المنتشرة ضمن ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بين فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة، وقوات النظام والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور تادف شرق محافظة حلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين.