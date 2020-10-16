تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية على محاور ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور كفرخاشر وكفركلبين ومرعناز جنوبي إعزاز في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، اشتباكات متقطعة اندلعت بين قوات “مجلس الباب العسكري” من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة من جهة أُخرى، قرب قرية البوغاز غربي مدينة منبج شمال شرق حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات مجلس الباب العسكري من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أُخرى، بعد عملية تسلل نفذتها عناصر الأخيرة على مواقع الأولى في محوري عرب حسن والجات عند نهر الساجور في الريف الشمالي لمدينة منبج شمال شرق حلب.