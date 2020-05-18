تجدد الاشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات على محور حربل بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، والقوات الكردية المنتشرة بالمنطقة من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، فيما قصفت القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في الشيخ عيسى وحربل بالريف ذاته، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على أماكن في قرى شوارغه ومحيطها والمالكية ومرعناز وتات مراش والإرشادية الواقعة بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي، والخاضعة لسيطرة القوات الكردية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.