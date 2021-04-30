تجدد الاشتباكات بين قسد المتمركزة شرق الفرات وقوات النظام المتواجدة على الضفة الأخرى من النهر بريف دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في دير الزور، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مساء أمس الخميس، بين قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في قرية الصبحة بريف دير الزور من طرف، وقوات النظام المتمركزين في بلدة البوليل من طرف آخر، بالقرب من معبر التهريب الواصل بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري رصدوا أمس الخميس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة منها والثقيلة، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في قرية الجنينة بريف دير الزور الغربي من جانب، وقوات النظام المتمركزة في قرية البغيلية من جانب آخر، وسط قصف متبادل بقذائف الهاون، وتحليق لطيران التحالف الدولي في أجواء المنطقة، وأدت الاشتباكات والاستهدافات لسقوط جرحى في صفوف عناصر قوات النظام.