تجدد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل على محاور واقعة في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الخميس، اشتباكات على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم، مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، ومحيط المنارة بسهل الغاب، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من “الجبهة الوطنية” جراء استهدافه بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام أثناء عمله بالتدشيم في محيط الفوج “46” في ريف حلب الغربي، وشهدت مدينة إدلب تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

كما كان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل ومجموعات جهادية، على مواقع قوات النظام في كل من كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وقرية شورلين بجبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق في جبل الزواية، في حين وثق المرصد السوري مقتل أحد عناصر قوات النظام جراء استهداف برصاص قناصات المجموعات الجهادية في محور الرويحة.