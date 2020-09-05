تجدد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل وتحرير الشام على محاور جنوبي مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر اليوم السبت، اشتباكات على محور قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كفر تعال غرب حلب، تزامنا مع اشتباكات مماثلة على محور مدينة سراقب بريف إدلب.

بالتوازي مع قصف تركي استهدف مواقع نفوذ قوات النظام في محيط سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين، اليوم، إثر دخول مجموعة لقوات النظام في حقل ألغام متقدم زرعه عناصر الفصائل على محور قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي.