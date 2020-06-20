تجدد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة بريف أبو رأسين (زركان)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تجدد الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بريف أبو رأسين، بين الفصائل الموالية لأنقرة والمتمركزة في قرية أم عشبة من جانب، وقوات النظام المتواجدة في منطقة الأسدية من جانب آخر، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تبادلا للقصف والاستهدافات بين الفصائل المتواجدة في أم عشبة من جهة، وقوات النظام المتواجدة في قرية باب الخير من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.