تجدد الاشتباكات بين قوات مجلس الباب العسكري وفصائل “الجيش الوطني” شمال شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اشتباكات على محور شمال مدينة منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من طرف، وقوات مجلس الباب العسكري من طرف آخر، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، اشتباكات متقطعة اندلعت بين قوات “مجلس الباب العسكري” من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة من جهة أُخرى، قرب قرية البوغاز غربي مدينة منبج شمال شرق حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.