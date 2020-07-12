تجدد الاشتباكات بين “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لأنقرة في ريف منبج الغربي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، وقوات “مجلس منبج العسكري” من طرف آخر، على محور الياشلي بريف منبج الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في نهاية شهر حزيران/يوليو الفائت، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محور قرية الياشلي في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.