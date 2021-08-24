تجدد الاشتباكات على محاور ريف حلب.. والقوات التركية تقصف 6 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية 

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح اليوم، مناطق انتشار القوات الكردية في كل من قرى المالكية والعلقمية وشوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شران، ومياسة وقنيترة في ناحية شيراوا في ريف عفرين.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محور قريتي كفر خاشر ومرعناز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 22 آب، مقتل عنصر من فصيل” مغاوير الشمال ” التابعة للجبهة الشامية وإصابة ثلاثة آخرين بعضهم بجراح بليغة، إثر استهداف القوات الكردية بصاروخ موجه نقطة لفصيل “مغاوير الشمال” على محور قرية كفر خاشر جنوبي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بينما ردت الفصائل الموالية لتركيا بقصف قرى العلقمية والإرشادية وقرية كفر خاشر بالمدفعية الثقيلة.