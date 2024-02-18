تجدد الاشتباكات في مدينة الرستن يفضي إلى حظر تجول والأهالي يحملون الأجهزة الأمـ ـنـ ـية مسؤولية حمايتهم

محافظة حمص: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتجدد الاشتباكات المسلحة داخل مدينة الرستن بريف حمص الشمالي لليوم الثالث على التوالي، وسط حالة من الاستياء الشعبي بين أبناء المدينة، نتيجة عجز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عن اتخاذ أي إجراء لإنهاء حالة الاشتباك، التي أسفرت لغاية الآن عن مقتل شخصين وإصابة عدد من أهالي المدينة.

وعقب الاشتباكات المسلحة التي دارت رحاها بين مجموعة تابعة لميليشيا فوج التدخل السريع التابع للواء ٤٧ الذي تديره إيران جنوب محافظة حماة، مع مسلحين من أبناء مدينة الرستن، أدى الأمر إلى فرض حظر التجوال ضمن أحياء المدينة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أهالي المدينة بات لديهم رعب حقيقي من التنقل بين أحياء المدينة، خشبة استهدافهم من قبل الجهات المتقاتلة، في ظل غياب التواجد الأمني لعناصر المفارز الأمنية والحواجز العسكرية داخل المدينة وعلى أطرافها، والتي من المفروض أن تعمل على إنهاء ظاهرة الاقتتال الدائرة داخل المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أهالي المدينة وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى التخصصي بمدينة تلبيسة، بالوقت الذي فشلت جهود أبناء المدينة بالتوسط لإنهاء حالة الاقتتال، التي اندلعت شرارتها عقب محالة اقتحام منزل خالد عبد الباري نجل قائد فوج التدخل السريع خير الله عبد الباري المدعوم من قبل إيران بمنطقة ريف حمص الشمالي.