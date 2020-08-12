تجدد الاشتباكات والقصف بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا في ريف تل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، استهدف قريتي كور حسن وخربة البقر، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف مدينة “تل أبيض” شمالي الرقة.