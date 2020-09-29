تجدد القصف الصاروخي المتبادل بين قوات النظام والفصائل بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، قصف واستهدافات متبادلة على محاور عدة ضمن ريف إدلب الجنوبي، حيث تقوم الفصائل وتحرير الشام بقصف مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحزارين، بينما تقوم الأخيرة بقصف بلدات وقرى واقعة ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام جددت قصفها البري على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” مجموعة لقوات النظام على محور كفرنبل جنوبي إدلب، بصاروخ حراري، ما أدى لمقتل وجرح 4 عناصر.