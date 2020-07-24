تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

جددت قوات النظام السوري قصفها البري على أماكن ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، مناطق في محيط كفرعويد وفليفل وسان وبينين والرويحة وديرسنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدف بلدة “عين لاروز” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بوقوع إصابتين في صفوف الفصائل المقاتلة، واستهدفت قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” بعدة قذائف صاروخية قريتي كفرعمة والقصر في ريف حلب الغربي.