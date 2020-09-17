تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شهدت محاور ضمن ريف حلب الشمالي، تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل الموالية لتركيا، والقوات الكردية، حيث قصفت الأخيرة مواقع للأول في محيط مرعناز وكفرخاشر، في حين جددت الفصائل الموالية لأنقرة قصفها على مواقع القوات الكردية في محيط مطار منغ ومرعناز وعلقمية شمالي حلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قريتي مرعناز وعقلمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.