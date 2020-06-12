تجدد المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وخروج الإيرانيين في محافظة درعا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الجمعة،خروج عشرات المواطنين بمظاهرتين اثنتين، الألى في درعا البلد بمدينة درعا والثانية في بلدة الجيزة بريفها، حيث طالب المتظاهرون من خلالها بـ”إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية وإسقاط النظام السوري والإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في أقبيته”، بالإضافة لهتافهم بشعارات أكدوا من خلالها على وقوفهم إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للنظام ورأسه في محافظة السويداء.

وكانت مظاهرة خرجت مساء أمس في مدينة جاسم شمال درعا، تأكيدا لاستمرار الثورة السورية، كما حمّل المتظاهرون النظام مسؤولية انهيار الليرة السورية.

ورصد المرصد السوري، في 9 حزيران/يونيو، خروج العشرات من أبناء مدينة طفس في ريف درعا الغربي بمظاهرة احتجاجية، انطلقت من المسجد العمري في المدينة، طالبت بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، ونددت بالأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد.