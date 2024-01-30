تجدد المظاهرات ضد “الهيئة” في مناطق حلب وإدلب

انطلقت مظاهرات ليلية حاشدة ضد هيئة تحرير الشام، ومتزعمها “الجولاني” بالرغم من الظروف الجوية في كل من مخيمات دير حسان وتجمع الكرامة بريف إدلب ومخيم ريف حلب الجنوبي وبلدة السحارة ومدينة إعزاز وبلدة صوران وبلدة بابكة ومدينة الباب بريف حلب في جمعة “وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا”، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ونددوا بممارسات هيئة تحرير الشام القمعية والاعتقالات التعسفية وانتهاك الحرمات “على حد وصفهم” وهتفوا “ياجولاني ويا عميل من ثورتنا بدك شيل”.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لـ هيئة “تحرير الشام” بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والعسكريين والقادة ضمن صفوفها.

وأشار المرصد السوري في 26 كانون الثاني الجاري إلى أن بعض مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” شهدت تظاهرات عدة ضد زعيمها أبو محمد “الجولاني”، وفي هذا السياق، خرج العشرات من أبناء مدينة إدلب وريفها، والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة أطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، وسط ترديد هتافات مناوئة لـ “الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”.

ويطالب المتظاهرون في تلك المناطق بالإفراج عن المعتقلين في سجون هيئة “تحرير الشام”.