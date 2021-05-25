تحت التهديد بالفصل.. أجهزة النظام الأمنية تبلغ الموظفين المقيمين في مناطق “الإدراة الذاتية” بضرورة المشاركة بـ”مسرحية الانتخابات الرئاسية”

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية أبلغت الموظفين في دوائرها والمقيمين في مناطق سيطرة “الإدرة الذاتية” بمدينتي القامشلي والحسكة بضرورة المشاركة “مسرحية الانتخابات الرئاسية” المزمع عقدها يوم غد تحت تهديد الفصل في حال رفض الموظفين المشاركة بالانتخابات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر يوم أمس، بأن الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، أعلنت إغلاق كافة المعابر التي تربط مناطقها بمناطق سيطرة النظام حتى إشعار آخر وفق بيان رسمي جاء فيه: تُغلق كافة المعابر الحدودية بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة السورية اعتبارًا من اليوم الساعة السابعة مساءً حتى إشعار آخر، يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.