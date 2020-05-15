المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


تحت تأثير الخمور.. مسلحان اثنان يعتديان على نساء وأطفال في مدينة عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عنصرين مسلحين مخمورين من الفصائل الموالية لتركيا، أقدموا مساء الأمس على اقتحام منزل يسكنه نساء وأطفال فقط وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، في محاولة منهم للاعتداء على النساء.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، أطلق المخمورين النار من المنزل السكني بعد أن اقتحموه في محاولة منهم لترويع النساء تحت تأثير الخمور، ليقدم عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” والشرطة العسكرية على محاصرة المنزل وإلقاء القبض على المسلحين بعد اشتباك مسلح دار معهما.

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