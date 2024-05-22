تحت تأثير المخدرات.. رجل يقتل زوجته ويصيب ابنه في قرية بريف الرقة

محافظة الرقة: فتح مواطن “تحت تأثير المخدرات” النار على زوجته مما أدى لمقتلها على الفور كما أدى إطلاق النار لإصابة ابنه بجروح بليغة في قرية العشانة بريف عين عيسى شمال غربي الرقة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولاتزال أسباب ارتكابه الجريمة غامضة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق المرصد السوري 48 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 52 شخص هم: 39 رجل، و5 أطفال و8 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 18 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 17 بينهم سيدتين وطفل في دير الزور

– 13 بينهم طفلين و3 سيدات في الرقة

– 3 رجال في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)