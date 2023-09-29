تحت تأثير المخدرات.. عنصر من ميليشيا أسود الشرقية يفتح النار على آخرين في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب 3 عناصر من ميليشيا أسود الشرقية، في اشتباك داخلي بحي الجورة في مدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن عنصر أطلق النار “تحت تأثير المخدرات” على عناصر داخل مقر عسكري في الحي، ما أوقع جرحى في صفوفهم، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتنتشر المخدرات بشكل واسع بين صفوف الميليشيات الموالية لإيران في مناطق نفوذ الأخيرة، لغياب القانون والمحاسبة، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 25 أيلول الجاري، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر من “أسود الشرقية” ودورية تابعة لقوات النظام في حي طب الجورة بمدينة دير الزور، بسبب حيازة عناصر “أسود الشرقية” على مادة “الحشيش”، وقيامهم بإطلاق النار على الدورية.

وعليه استقدمت قوات النظام تعزيزات للقبض على مطلقي النار وشنت حملة اعتقالات واسعة في الحي، واقتصرت الأضرار على الماديات.