تحت ذريعة محاربة “التنظيم”.. الفرقة الرابعة ترسل مجموعات من مقاتليها للاستيلاء على موسم “الكمأة” في البادية السورية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادة الفرقة الرابعة التي يقودها “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام، أرسلت مجموعات كبيرة من عناصرها باتجاه مناطق بادية دير الزور تحت ذريعة محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” بهدف الاستيلاء على موسم “الكمأة” الذي يقترب موعده في البادية السورية، حيث انتشرت القوات في مناطق ضمن بادية دير الزور لوضع يدها على الموسم والتفرد بجنيه ومنع المدنيين من الاقتراب بغية الحصول على عائداته المالية الكبيرة.

وقتل أمس، اثنان من العاملين في جمع الكمأة بهجوم شنه خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” على مجموعة من العمال في بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، في حين تمكن البقية من الفرار، ويتعرض الباحثين عن الكمأة لخطر هجوم مباغت من خلايا “التنظيم ” الذي ينشط في البادية السورية.